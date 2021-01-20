Популярна співачка Ані Лорак поділилася сімейним фото з мамою

Красуня нечасто ділиться сімейними знімками, тому кожне таке фото викликає великий інтерес, пише Politeka.net.

Цього разу красуня позувала з мамою, Жанною Ліньковою, в машині. Відповідний знімок красуня опублікувала в сторіс.

Ані була в кепочці й темній куртці. Зірка притулилася до матері в пальто.

Обидві широко посміхалися і дивилися в камеру, так і хочеться сказати, що вони шикарно виглядають.

"Мамочка", - написала зірка.

Фото в сторіс не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Можливо, зірку і її родичку обсипали компліментами в особистому листуванні.

Зазначимо, Ані Лорак (Кароліна Куєк - справжнє ім'я) народилася в багатодітній родині. Майбутня зірка стала третьою дитиною. Батьки артистки розлучилися, ще до того, як на світ з'явилася Ані.

Батько, Мирослав, працював журналістом і не брав участь у вихованні дітей, тому Жанні доводилося справлятися самій. Попри те, що їй доводилося працювати день і ніч, вона не могла одна прогодувати дітей.

У найважчий період Жанна Лінькова прийняла нелегке рішення - вона віддала вчитися в інтернат шестирічну Кароліну і її братів.

Однак батько, не забувши про чад, пропонував дітям переїхати до нього, тільки ті боялися образити матір, тому пробули в інтернаті до сьомого класу. Попри важке дитинство, Ані не затаїла образи на батьків.

Зараз у зірки хороші стосунки з матір'ю і батьком і вона ніколи не забуває про своїх братів.

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