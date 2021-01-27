Известная певица Ани Лорак показала, с кем проводит время в постеле
Звезда, которая уже давно живет и работает в России, поделилась новым снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Лорак в Сторис опубликовала фото, но котором в постели запечатлен новый член ее семьи – собочка Тоша. Певица нежно его обнимает рукой с аккуратным маникюром.
Песик прикрыл глаза, как будто засыпает.
Лорак добавила к фото сердечко, как бы намекая, что это любовь. Действительно питомец выгляди неверотно милым, поэтому не влюбиться в него невозможно.
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Отметим, о пополнении в семье Лорак соообщила в начале этого года. Теперь вместе со звездой и ее дочерью Софией живет четвероногий — лохматый щенок породы мальтипу.
Имя четвероногому другу выбрала дочь Лорак - София.
Собачки породы мальтипу обладают очаровательным внешним видом и задорным характером. И фото, которое показала певица, только подтверждает этот факт.
Мальтипу — это помесь мальтийской болонки и той-пуделя. Они гипоаллергенны и, что немаловажно, не линяют. Правда, и уход за ними должен быть соответствующий: мальтипу едят корм премиум-класса (заводчики даже рекомендуют приобретать его в Европе), мыть специальным шампунем, соответствующим цвету собаки и регулярно навещать грумера.
Напомним, Ани Лорак в расстегнутой рубашке "поджарилась" на солнце, сверкая белым лифчиком: "Дива с тату бабочки".
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