Популярная украинская певица Ани Лорак показала стройную фигуру в одном белом белье

Ани Лорак уже давно не принимала участие в откровенных фотосессиях и избегает лишнего внимания вне сцены, скрывая личную жизнь от общественности. Тем не менее, у поклонников по-прежнему много материалов для публикаций. В этот раз поклонники поделились фото Каролины, позирующей в одном белье и пижаме перед камерой.

Так, Лорак снялась в белой шелковой пижаме с рубашкой и шортиками. Верх наряда певица не застегнула, обнажив живот и грудь в белом белье. Наслаждаясь солнечной погодой, Каролина повернулась перед камерой так, чтобы свет упал на ее тело.

До этого, стоит отметить, Каролина сама рассказывала в Инстаграм, что у нее появилась любимая пижама от которой она в восторге. Также певица приписала, что это “то, что нужно девочкам”. Сегодня фанаты оценили фото и написали много комментариев, подчеркнув, что под бюстом заметны крылья бабочки – тату, которое звезда показывает очень редко.

«Сексуальная Дива!💥 А вы заметили на этом фото татуировку Каролины в виде бабочки? Очень нравится...; Безумно красива, сексуальна, шикарна 😚; Дива с тату бабочки, вау!; Неповторимо прекрасна сексуальна и нежна Каролина 👍; Безумно красивая 😍».

Отметим, Ани Лорак (Каролина Куек - настоящее имя) родилась в многодетной семье. Будущая звезда стала третьим ребенком. Родители артистки развелись, еще до того, как на свет появилась Ани.

Отец, Мирослав, работал журналистом и не принимал участие в воспитании детей, поэтому Жанне приходилось справляться самой. Несмотря на то, что ей приходилось работать день и ночь, она не могла одна прокормить детей.

В самый тяжелый период Жанна Линькова приняла нелегкое решение - она отдала учиться в интернат шестилетнюю Каролину и ее братьев.

Напомним, что растрепанная Ани Лорак напугала кардинальными переменами во внешности, фото облетело Сеть: "Совсем другая!".

Как сообщала Politeka, Лорак без лифчика покрутила аппетитными местами в черном платье с вырезом: "А вот теперь круто"

Также Politeka писала, что непохожая на себя Ани Лорак в одном халатике ошарашила видом в зеркале: «Сильно изменилась, стала…».