Известная украинская певица Ани Лорак показала, как проводит время дома в одном халате

Звезда, которая уже давно живет и работает в России, поделилась новыми снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В новом посте Лорак призналась, что каждый вечер обязательно находит время для того, чтобы разобраться со своими мыслями.

«Каждый вечер обязательно нахожу время, чтобы побыть наедине с мыслями и проанализировать всё произошедшее за день», - рассказала певица.

На новых фото Лорак сидит в домашней обстановке в роскошном белом кресле. При этом, из одежды на ней только белый халатик и тапочки. Звезда сиди, закинув ногу на ногу, и тянется к чашке с напитком.

Поклонники певицы бурно отреагировали на ее новый пост, забросав ее комплиментами. В то же время, некоторые отметили, что звезда на снимках выглядит грустной.

«Как тут выбрать? Оба конечно! Какая же куколка», «Невероятная», «Такая загадочная и красивая», «Как вы прекрасны, просто без слов, шикарная», «Ого! Каролина Мирославовна, под вечер самое то, благодарим!», «такая нежная в халате», «богиня просто», «По Вам видно, у Вас что-то личное случилось..., грусть...», «Но почему-то вы грустная не грустите всё будет хорошо», - пишут люди.

Напомним, Ани Лорак в расстегнутой рубашке "поджарилась" на солнце, сверкая белым лифчиком: "Дива с тату бабочки".

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