Известная певица Ани Лорак, которая строит карьеру в России, подразнила роскошным видом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото в невероятно красивом вечернем платье. Лорак выбрала обтягивающее черное платье в блестках. Наряд идеально подчеркнул фигурку звезды, ее пышный бюст и округлые бедра. Изюминкой платья стал экстремальный разрез. Красотка без стеснения засветила свою стройную ножку, от которой невозможно было оторвать глаз.

Волосы артистки были накручены. Образ прекрасно дополняли украшения в ушах и на руке.

«Мода быстротечна, стиль остается с вами на протяжении жизни. Я, например, фанат вечерних платьев. А вы?», - подписала фото звезда.

В комментариях Каролине оставили массу восхищенных отзывов.

«Каролиночка, дорогая, каждое твое фото и видео невероятно теплые, каждый день с тобой - маленький праздник!», «Очень элегантная и красивая», «Фото просто супер», «А я восхищаюсь вашей женственностью и красотой», «какая красотка, хорошего вам вечера, Каролин», «Кошечка», - пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно Ани Лорак была в Украине, где встретилась с мамой. Также певица прогуливалась по Киеву и встречалась со знакомыми.

Напомним, что мрачная Ани Лорак в объятиях красавца заговорила о боли, неожиданные кадры: «Все в прошлом…».

Как сообщала Politeka, Ани Лорак впервые за долгое время показала младшего брата, сходство поражает: "почти одно лицо".

Также Politeka писала, с кем Лорак провела романтичную ночь в Киеве, кадры разлетелись по Сети: "В России не понравилось?".