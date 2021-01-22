Відома співачка Ані Лорак поринула в романтичну атмосферу в Києві

Співачка Ані Лорак зараз живе і працює в Росії, але ностальгія за рідною Україною змусила її ненадовго повернутися до Києва, щоб побачити всіх тих, кого вона любить і ким дорожить. Завдяки публікації подруги співачки, спортсменки Лілії Подкопаєвої в Instagram в Politeka.net змогли дізнатися, з ким зірка провела ніч.

Ані Лорак після свого приїзду в українську столицю вже встигла пройтися найкрасивішими київськими вулицями, згадати минуле і навіть побачитися зі своїми друзями і мамою Жанною Ліньковою. Але найприємнішою виявилася зустріч Лорак з Лілією Подкопаєвою: подруги влаштували нічні посиденьки та порадували шанувальників спільними кадрами.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)

На відео, яке показала Подкопаєва в сторіс, Ані Лорак сидить за столом в зручному одязі і з трохи задумливим обличчям, слухаючи на телефоні свій хіт. На столі стояли свічки і вино, а атмосфера говорила про те, наскільки комфортно співачка і гімнастка відчували себе разом. Лілія Подкопаєва написала, що обожнює цей "творчий вечір".

Також вона показала спільний знімок з Ані Лорак, зроблений на смартфон. Подруги сфотографувалися в повний зріст, притулившись щоками один до одного. При цьому Лілія по-дружньому обняла співачку і обидві вони мило посміхалися від приємних емоцій.

Довгоочікувану зустріч зірок оцінили і їхні шанувальники, але думки в коментарях розділилися: хтось порадів за подруг, а деякі засудили Лорак за її приїзд і неприродну зовнішність.

"Дівчатка, ви найчарівніші", "Дві куми!!! Красуні!!!", "Любі! Нарешті ви зустрілися", "Ви чарівні. Дуже милі і красиві жінки", "Лілія, яка ви природна, на тлі ...", "А що, в Росії не сподобалося?", "В Америці теж, так?", "Лорак вже на себе не схожа. Докололася", - написали фоловери в соцмережі.

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