Популярна співачка Ані Лорак зустрілася зі своїм молодшим братом Андрієм і вразила схожістю

Як повідомляє Politeka.net, Кароліна (справжнє ім'я артистки) виклала у своєму мікроблозі "Instagram" свіже фото зі своїм близьким родичем, ймовірно, зроблене в гримерці. Знаменитість позувала біля столика з косметичними засобами в простому і практичному образі: чорна толстовка і джинси. Вона зробила селфі з дзеркалом, коли Андрій з лукавою посмішкою завмер позаду. Можна помітити, що у них простежуються дуже схожі риси, майже одне обличчя.

"Братик. Ми схожі?",- поцікавилася Ані Лорак і залишила шанувальникам два варіанти для відповіді: "Ні" і "дуже". Користувачі Мережі не змогла прокоментувати сімейну фотографію, адже співачка розмістила її в сторіз.

Андрій народився через сім років після Кароліни, у зірки також є старший брат Ігор, а первісток Сергій загинув під час Афганської війни. Раніше Ані Лорак виклала в соцмережі архівний знімок, на якому зображена з братами в далекому дитинстві. Зовсім маленьку дівчинку (3-4 рочки на вигляд) посадили на стільчик поруч з ненабагато старшим Ігорем біля новорічної ялинки, а вже досить високий Сергій став позаду.

"❤️Новий рік мого дитинства! 😍 Мої братики завжди були моїм захистом. Одна банда, одна сім'я!",- поділилася артистка своїми спогадами в соціальній мережі.

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