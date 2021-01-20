Відома співачка Ані Лорак поділилася кадрами з яскравого кліпу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня вирішила згадати свій кліп на пісню «Новий колишній», який зняв для неї Алан Бадоєв в 2017 році. На фото моложава і підтягнута Лорак позувала в пікантному топі і лосинах. Ззаду її обіймав накачаний красень, який тримав артистку за талію.

Втім, Лорак, незважаючи на обійми, виглядала дуже похмурою і засмученою. На другому знімку вона і зовсім лежала на кубі в центрі кімнати.

"Біль мій-вулкан остиглий. Залишаю в 2020-му», - підписала фото зірка.

Шанувальники не змогли зрозуміти, чи випадково співачка згадала цю пісню, або це натяк на її відносини, які могли закінчитися в минулому році. Як відомо, останні стосунки у Лорак були з Єгором Глібом.

У коментарях красуні залишили масу компліментів.

"Ідеальна", «все погане залишайте в минулому", "Каролін, ви чого..нехай все буде добре!", "Не сумуйте, Сонце. Ми любимо вас! Дуже! Все Буде Добре", " нереальна красуня! Правильно! Потрібно позбавлятися від вантажу минулого. Чекаємо ще ваших хітів від Олега!", "Каролін, все добре? У 2021 буде тільки найкраще!!!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Лорак без ліфчика покрутила апетитними місцями в чорній сукні з вирізом:"а ось тепер круто".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в грайливому настрої показала, як колесить по морозному Києву: "при будь-якій погоді!".

Також Politeka писала, що Ані Лорак похвалилася зовнішністю разом з красунею-мамою: "Шикарно".