Известная певица Ани Лорак продолжает впечатлять поклонников

За долгую карьеру у артистки появилась масса поклонников, пишет Politeka.net. Пользователи сети создают фан-аккаунты, в которых публикуют одни из самых ярких снимков артистки.

Так, в одной из групп разместили кадр, в котором Ани предстала в соблазнительном, но и в то же время в нежном образе.

Певица лежала на кожаном диване, и смотрела в камеру приоткрыв губы.

Артистка надела белоснежный топик на тончайших бретельках. Декольте одежды было опасным, из него выставился бюст, что придало кадру особой пикантности.

Рукава были приспущены с плеч, а кожа сияла на свету. Брючки на высокой посадке не только выделили тонкую талию, но и красивые бедра.

Лорак распустила волосы, которые аккуратно легли, прикрыв ее ушки.

"Доброе утро, мои хорошие! 😚 Прекрасной субботы вам! 😚😉 Чем планируете заниматься?", - написали авторы поста.

За час пост собрал более 100 лайков и немного комментариев, в основном, в виде смайликов.

Ранее мы писали, что Ани Лорак родилась 27 сентября 1978 года. Будущая звезда с четырех лет мечтала стать певицей.

Будучи школьницей, она выступала на разных школьных конкурсах.

В 1992 году девочка победила в черновицком фестивале «Первоцвет», и в результате познакомилась с продюсером Юрием Фалесой. С последним артистка подписала свой первый профессиональный контракт.

Карьера артистки выросла, а через нескоклько лет звезда стала продюсировать себя сама.

Напомним, что мрачная Ани Лорак в объятиях красавца заговорила о боли, неожиданные кадры: «Все в прошлом…».

Как сообщала Politeka, Ани Лорак впервые за долгое время показала младшего брата, сходство поражает: "почти одно лицо".

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