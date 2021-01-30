Известная певица Ани Лорак продолжает впечатлять поклонников
За долгую карьеру у артистки появилась масса поклонников, пишет Politeka.net. Пользователи сети создают фан-аккаунты, в которых публикуют одни из самых ярких снимков артистки.
Так, в одной из групп разместили кадр, в котором Ани предстала в соблазнительном, но и в то же время в нежном образе.
Певица лежала на кожаном диване, и смотрела в камеру приоткрыв губы.
Артистка надела белоснежный топик на тончайших бретельках. Декольте одежды было опасным, из него выставился бюст, что придало кадру особой пикантности.
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Рукава были приспущены с плеч, а кожа сияла на свету. Брючки на высокой посадке не только выделили тонкую талию, но и красивые бедра.
Лорак распустила волосы, которые аккуратно легли, прикрыв ее ушки.
"Доброе утро, мои хорошие! 😚 Прекрасной субботы вам! 😚😉 Чем планируете заниматься?", - написали авторы поста.
За час пост собрал более 100 лайков и немного комментариев, в основном, в виде смайликов.
Ранее мы писали, что Ани Лорак родилась 27 сентября 1978 года. Будущая звезда с четырех лет мечтала стать певицей.
Будучи школьницей, она выступала на разных школьных конкурсах.
В 1992 году девочка победила в черновицком фестивале «Первоцвет», и в результате познакомилась с продюсером Юрием Фалесой. С последним артистка подписала свой первый профессиональный контракт.
Карьера артистки выросла, а через нескоклько лет звезда стала продюсировать себя сама.
Напомним, что мрачная Ани Лорак в объятиях красавца заговорила о боли, неожиданные кадры: «Все в прошлом…».
Как сообщала Politeka, Ани Лорак впервые за долгое время показала младшего брата, сходство поражает: "почти одно лицо".
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