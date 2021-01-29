Известная певица Ани Лорак поделилась личными кадрами из вечернего отдыха
Несколько дней назад Каролина поделилась стильными фото из отдыха в Киеве, где провела несколько дней, а также встретилась с самой близкой подругой Лилией Подкопаевой. Также звезда поездила по делам в городе и похвасталась прогулкой по дорогим бутикам столицы. По возвращению домой Каролина объявила о пополнении в семье.
Как оказалось, звезда решила завести домашнего любимца, который теперь радует и ее, и единственную дочь Каролины Софию. После развода звезда осталась жить в особняке в РФ с ребенком, отдалившись от мужчины.
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Причем выбрала Лорак породистого щенка.
Мальтипу — это помесь мальтийской болонки и той-пуделя, маленький пушистый комочек уже освоился в доме знаменитости и вовсю веселится. Каролина даже показала, как щенок ворует ее тапки и «уничтожает» их на своем месте, говоря о том, какой шальной у малыша характер.
Отметим, такие собачки гипоаллергенны и даже не линяют, однако не все так просто – щенки должны с детства есть специальный европейский корм премиум-класса, а мыть их можно только специальным шампунем, соответствующим цвету собачки.
Также у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото в невероятно красивом вечернем платье. Лорак выбрала обтягивающее черное платье в блестках. Наряд идеально подчеркнул фигурку звезды, ее пышный бюст и округлые бедра. Изюминкой платья стал экстремальный разрез. Красотка без стеснения засветила свою стройную ножку, от которой невозможно было оторвать глаз.
«Каролиночка, дорогая, каждое твое фото и видео невероятно теплые, каждый день с тобой - маленький праздник!», «Очень элегантная и красивая», «Фото просто супер», «А я восхищаюсь вашей женственностью и красотой», «какая красотка, хорошего вам вечера, Каролин», «Кошечка», - пишут пользователи сети.
Напомним, что мрачная Ани Лорак в объятиях красавца заговорила о боли, неожиданные кадры: «Все в прошлом…».
Как сообщала Politeka, Ани Лорак впервые за долгое время показала младшего брата, сходство поражает: "почти одно лицо".
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