Известная украинская певица MARUV покорила поклонников образом в кружевном белье и со светлыми волосами

Звезда поделилась жарким снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Как известно Анна Корсун (настоящее имя артистки) не только поет, но и выпускает одежду собственного бренда. А недавно ее коллекция пополнилась еще и соблазнительным нижним бельем, под стать самой раскованной исполнительнице.

На фото MARUV продемонстрировала новый комплект из своей коллекции. Так, певица позирует в кружевном бралете и трусиках нежно-бежевого цвета. Романтичный комлпект идеально подчеркнул фигуру звезды, сделав ее романтичной и хрупкой.

Чтобы сделать свой образ еще более воздушным, жгучая брюнетка MARUV решила примерить парик с волосами цвета блонд. Нужно отметить, что ей такой образ очень подходит.

Поклонники пришли в восторг от такого фото певицы.

«Хоть бери и себе заказывай», «Жаришка! Марув - воплощение seкcуальности на Земле», «Самая красивая девушка в мире, люблю тебя», «Очень красивая, но когда брюнетка тогда вообще», «Ну что за красота такая», «Раздевайся уже полностью», «Сперва показалось, что это Ирина Билык», - пишут люди.

Ранее MARUV показала фото, на котором позировала в коротком платье с открытыми плечами и вырезом в виде сердечка в зоне декольте. Звезда дополнила образ перчатками, ушками зайчика и прозрачными колготками.

Красотка волосы оставила распущенными, а руки расставила в стороны.

Напомним, что скандальная MARUV восхитила природной красотой, забыв про латекс и черные волосы.

А еще Politeka писала, что игривая MARUV покрутила бедрами перед юной подружкой, устроив ролевые игры.

Также Politeka сообщала, что фигуристая MARUV в тесном комбинезоне расположилась на полу, поразив хищной красотой.