Популярная певица MARUV в шубке поразила переменами в образах

Скандальная певица MARUV поражает своими образами, в которых предстает в клипах и фотосессиях. Но, как говорят видео в Instagram Stories звезды, Анна Корсун (настоящее имя певицы) в жизни выглядит совсем иначе, пишет Politeka.net.

MARUV обновила Stories и показала два совершенно разных образа, в одном из которых очень трудно узнать ту дерзкую и раскрепощенную "госпожу", амплуа которой предпочитает популяризировать звезда.

Короткий видеоролик с участием певицы показывает ее в черной полупрозрачной одежде, обтянувшей упругую грудь. Сочный вырез на откровенной кофточке затянут черной полупрозрачной тканью, которая показывает намного больше, чем стоило бы. Дополнили скандальный образ короткая стрижка каре, прикрытая черной шляпкой с мягкими полями и черные очки в виде сердечек.

В таком виде MARUV представила отрывок из песни ее альтер эго SHLAKOBLOCHINA под названием "VIP".

Через некоторое время Анна Корсун дополнила Instagram Stories видео, сделанным во время прогулки по заснеженным улицам. В кадре - миловидная девушка с белыми кудряшками и ровной челкой, глаза которой, нетронутые косметикой, скрываются за огромными розовыми очками с круглой оправой.

Певица прогуливалась в зимней шубке черно-белого цвета и теплом черном свитере с высокой горловиной. MARUV во время прогулки рассуждала о том, как ей провести свободное время.

"Снежочек! Чи поехать покататься на лыжах или на сноуборде. Хр*н его... Чего-то хочу, а чего - не знаю. Так бывает...",- мягким голосом с нотками капризности заявила девушка и мило улыбнулась в конце.

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