Популярная украинская певица MARUV устроила красивую фотосессию в пустыне

Известная артистка MARUV (Анна Корсун - настоящее имя) сейчас отдыхает в теплых краях и делится свежими фото, сообщает Politeka.net.

В этот раз красотка устроила красивую фотосессию в купальнике посреди пустыни.

Снимки украинская знаменитость разместила в своем Инстаграм.

Красотка надела также черную блузу, которую спустила с плеч, и той сразу поигрался ветер.

Завершили образ стильные очки, а волнистые волосы певица собрала в хвост.

От фигуры Анны невозможно оторваться - стройное и подтянутое тело, а также упругие ягодицы.

"Несколько фотографий из моей поездки по пустыне🙌

Какая из них твоя любимая? 🤗 ", - подписала снимки звезда.

За полчаса пост MARUV собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Я её люблю😊", "👍🔥Красотка 😍 Лучшая ❤️", "Боже, Анечка почему ты такая жаркая 😍🔥Я вспотела смотря на твои фото🔥ты жжешь😍❤️", "Владычица мира и повелительница стихий👑💫🌟", "Красотка 🌹🌹🌹", "Марув намного красивее, умнее и сексапильнее Бузовой !За марув !!!", "Сахарная булочка😊", "Богиня😍😍😍", "Бегущая по пескам времени...🙏🏻🙏🏻🙏🏻", "...Красота спасет мир🔥🔥🔥", "Все твои фотки красивые Анюта))🔥🔥🔥", "Здорово! А у нас сейчас настоящее зимнее царство;)", "Шикарная 😍💗💕❤️🦋💐🔥😍💗💕❤️🦋💐🔥😍💗💕❤️🦋💐🔥😍", "Одним своим присутствием MARUV превратила безжизненную пустыню в цветущий сад🌼🌱🌺🌿🌻🌴🌸🌾🌷🍀🌹", - написали пользователи сети.

Напомним, что MARUV молит украинцев о помощи, на кону жизнь: "Срочно...".

Как сообщала Politeka, скандальную MARUV в мокром купальнике отшлепали в бассейне, кадры не для слабаков: "Есть, что показать".

Также Politeka писала, что MARUV в прозрачном наряде расставила ноги, приковав взгляды к самому аппетитному: "чистый кайф".