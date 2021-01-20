Популярная украинская певица MARUV устроила красивую фотосессию в пустыне
Известная артистка MARUV (Анна Корсун - настоящее имя) сейчас отдыхает в теплых краях и делится свежими фото, сообщает Politeka.net.
В этот раз красотка устроила красивую фотосессию в купальнике посреди пустыни.
Снимки украинская знаменитость разместила в своем Инстаграм.
Красотка надела также черную блузу, которую спустила с плеч, и той сразу поигрался ветер.
Полностью раздетая Волочкова выскочила на мороз, повторив свой коронный номер: "Поздравляю..."
Гордый Олег Винник показал Пономареву, на что способна его красотка-жена: "Аж мурашки по коже..."
Покинувший Украину Влад Яма из "Танців з зірками" показал, где теперь живет: "За секунды все меняется..."
Мощная лавина накрыла горнолыжный курорт, под снегом ищут детей: первые кадры и подробности трагедии
Именинница Полякова впервые решилась показать своего мужа на Мальдивах, редкие кадры: "В шапочке и..."
Завершили образ стильные очки, а волнистые волосы певица собрала в хвост.
От фигуры Анны невозможно оторваться - стройное и подтянутое тело, а также упругие ягодицы.
"Несколько фотографий из моей поездки по пустыне🙌
Какая из них твоя любимая? 🤗 ", - подписала снимки звезда.
За полчаса пост MARUV собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.
"Я её люблю😊", "👍🔥Красотка 😍 Лучшая ❤️", "Боже, Анечка почему ты такая жаркая 😍🔥Я вспотела смотря на твои фото🔥ты жжешь😍❤️", "Владычица мира и повелительница стихий👑💫🌟", "Красотка 🌹🌹🌹", "Марув намного красивее, умнее и сексапильнее Бузовой !За марув !!!", "Сахарная булочка😊", "Богиня😍😍😍", "Бегущая по пескам времени...🙏🏻🙏🏻🙏🏻", "...Красота спасет мир🔥🔥🔥", "Все твои фотки красивые Анюта))🔥🔥🔥", "Здорово! А у нас сейчас настоящее зимнее царство;)", "Шикарная 😍💗💕❤️🦋💐🔥😍💗💕❤️🦋💐🔥😍💗💕❤️🦋💐🔥😍", "Одним своим присутствием MARUV превратила безжизненную пустыню в цветущий сад🌼🌱🌺🌿🌻🌴🌸🌾🌷🍀🌹", - написали пользователи сети.
Напомним, что MARUV молит украинцев о помощи, на кону жизнь: "Срочно...".
Как сообщала Politeka, скандальную MARUV в мокром купальнике отшлепали в бассейне, кадры не для слабаков: "Есть, что показать".
Также Politeka писала, что MARUV в прозрачном наряде расставила ноги, приковав взгляды к самому аппетитному: "чистый кайф".