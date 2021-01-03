Певица MARUV, Анна Корсун удивила просьбой у пользователей сети

Как сообщает Politeka.net, MARUV, Анна Корсун, знает, как звести публику и заставить говорить о себе. Певица предпочитает эпатировать поклонников не только раскрепощенными танцами и перформанасами на сцене и в клипах, но и провокационными нарядами.

Но в этот раз она решила не эпатировать, а попросить помощи у пользователей сети Instagram.

Так, MARUV попросила всех неравнодушных помочь найти пропавшую собаку, которая исчезла 1 января около 23:33. Певица уточнила, что исчезло животное в районе Локомотива на улице Большая Панасовская в Харькове.

"Собака могла быть очень напугана. Собака откликается на кличку "Боня", йоркширский терьер 1 год. Верните за вознаграждение", - написала MARUV и добавила контактные данные.

Стоит отметить, что медлить с поиском нельзя - это может стоить жизни животному. У зимних "потеряшек" шансов выжить гораздо меньше, чем у летних. Помимо голода и холода, на улице животные рискуют погибнут под колесами машин или быть разорванными бродячими собратьями.

Напомним, что Анна и сама имеет дома собаку. Так, певица с мужем Александром Корсуном завели французского бульдога, которого назвали Изольда Александровна.

Напомним, что проказница MARUV показала настоящую дикость в латексе: топ самых смелых образов королевы эпатажа.

Как сообщала Politeka, эпатажная MARUV едва влезла в латексный костюм, заставив говорить о себе.

Также Politeka писала, что бесстыжая MARUV в леопарде выпятила главную гордость, заставив мужчин краснеть.