Популярна українська співачка MARUV підкорила шанувальників непристойним виглядом в латексному костюмі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала свіже пристрасне фото, на якому постала в вельми спокусливому вигляді. Співачка одягла латексний костюм синього кольору, в якому було дуже багато прозорих вставок, включаючи зону бюста.

Варто відзначити, що MARUV навіть довелося прикрити груди зірочками, щоб приховати випираютчі принади. Вульгарний костюм так сильно обтягнув пишну красуню, що, здавалося, їй складно в ньому дихати. Образ доповнили чорна перука і сонцезахисні окуляри. Особливої перчинки костюму додали шкіряні ремінці по всьому тілу.

За ніч фото співачки зібрало майже 20 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Втім, знайшлися і ті, хто запідозрив артистку у вагітності.

"Без цензури краще", "хто мріє стати рабом пані Марув Став лайк, не соромся»," чого ви такі всі злі?!! Не товста, а в положенні», «Просто, буду тебе підтримувати завжди, пишаюся тобою. Спасибі, що є такий Талант!", "Ось це діваха", "коли одягненою співала то "так собі", а коли в екіперівці "Садо-мазо" - тоді - Талантище", - пишуть користувачі Мережі.

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