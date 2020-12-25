Популярна українська співачка MARUV спокусила шанувальників, виконавши запальний танець в міні-сукні
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в TikTok.
Так, красуня постає перед камерою в розкішній міні-сукні, елегантно вигинаючись і даруючи шанувальникам спокусливу посмішку. Попри те, що кадри не були як-небудь підписані, її фанати прийшли в неймовірний захват.
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"Боже, ну це крашиха«,» закриваємо челлендж, краще вже не буде«,» вау, яка красуня«,» вау, це космос«,» ти просто кисуля якась на цьому відео«,» прикольненько вийшло",-пишуть вони.
До цього ми розповідали, що співачка Анна Корсун, відома як MARUV, віртуозно довела публіку до екстазу.
28-річна зірка опублікувала свіжі кадри в" сторіз " в Instagram, на яких постала в новому образі - такому ж зухвалому, як і всі її попередні вбрання, але з однією новою "родзинкою".
Неозброєним оком помітні всі її спокусливі округлості й горбки - однак, мабуть, цей факт нітрохи не збентежив Анну.
Нагадаємо, що посивіла MARUV розійшлася не на жарт в непристойному вбранні, кадри свавілля: «бідолаха, постійно в одних трусах».
Як повідомляла Politeka, безпардонна MARUV спокусливо зігнулася, примірявши прозорий наряд: "увага!".
Також Politeka писала, що MARUV в прозорих рюшах блиснула найпотаємнішим, поза вражає:"Принцеса".