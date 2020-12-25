Популярна українська співачка MARUV спокусила шанувальників, виконавши запальний танець в міні-сукні

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в TikTok.

Так, красуня постає перед камерою в розкішній міні-сукні, елегантно вигинаючись і даруючи шанувальникам спокусливу посмішку. Попри те, що кадри не були як-небудь підписані, її фанати прийшли в неймовірний захват.

"Боже, ну це крашиха«,» закриваємо челлендж, краще вже не буде«,» вау, яка красуня«,» вау, це космос«,» ти просто кисуля якась на цьому відео«,» прикольненько вийшло",-пишуть вони.

До цього ми розповідали, що співачка Анна Корсун, відома як MARUV, віртуозно довела публіку до екстазу.

28-річна зірка опублікувала свіжі кадри в" сторіз " в Instagram, на яких постала в новому образі - такому ж зухвалому, як і всі її попередні вбрання, але з однією новою "родзинкою".

Неозброєним оком помітні всі її спокусливі округлості й горбки - однак, мабуть, цей факт нітрохи не збентежив Анну.

Нагадаємо, що посивіла MARUV розійшлася не на жарт в непристойному вбранні, кадри свавілля: «бідолаха, постійно в одних трусах».

Як повідомляла Politeka, безпардонна MARUV спокусливо зігнулася, примірявши прозорий наряд: "увага!".

Також Politeka писала, що MARUV в прозорих рюшах блиснула найпотаємнішим, поза вражає:"Принцеса".