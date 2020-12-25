Популярная украинская певица MARUV соблазнила поклонников, исполнив зажигательный танец в мини-платье

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в TikTok.

Так, красотка предстает перед камерой в роскошном мини-платье, элегантно изгибаясь и даруя поклонникам соблазнительную улыбку. Несмотря на то, что кадры не были как-либо подписаны, ее фанаты пришли в невероятный восторг.

«Боже, ну это крашиха», «Закрываем челлендж, лучше уже не будет», «вау, какая красотка», «вау, это космос», «ты просто кисуля какая-то на этом видео», «прикольненько получилось - даже слишком», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что певица Анна Корсун, известная как MARUV, виртуозно довела публику до экстаза.

28-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в новом образе - таком же вызывающем, как и все ее предыдущие наряды, но с одной новой "изюминкой".

Невооруженным глазом заметны все ее соблазнительные округлости и бугорки - однако, видимо, этот факт ничуть не смутил Анну.

Напомним, что поседевшая MARUV разошлась не на шутку в непристойном наряде, кадры произвола: «бедняжка, постоянно в одних трусах».

Как сообщала Politeka, беспардонная MARUV соблазнительно изогнулась, примерив прозрачный наряд.

Также Politeka писала, что MARUV в прозрачных рюшах блеснула самым сокровенным, поза впечатляет.