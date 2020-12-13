Відома українська співачка MARUV здивувала своїм виглядом у новому образі на російському каналі

Віднедавна Анна Корсун, яка виступає на сцені під псевдонімом MARUV, стала суддею шоу "Суперстар. Повернення", яке транслюють на російському каналі. З тих пір вона регулярно привертає до себе увагу непристойними нарядами, які демонструє прямо в кріслі журі.

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася кадри зі зйомок нового випуску шоу. На них MARUV постала у вже звичному для себе розкутому образі. Так, для появи на шоу вона вибрала майже прозору блузку з чорними рюшами, які ледь прикривають її груди, максимально короткі чорні шортики, більше нагадують труси, і чорні колготи.

Однак, незвичайною деталлю на цей раз стало волосся співачки, які з чорних перетворилися в сірі. Судячи з усього, зірка не стала фарбуватися, і це просто перука, проте новий колір волосся кардинально змінив її зовнішність.

На кадрах можна побачити, як MARUV поводиться вельми зухвало, задираючи ноги на стіл журі і всіляко привертаючи до себе увагу.

У коментарях бурхливо обговорюють її новий образ.

"Бідолаха, постійно в одних трусах", "БДСМ-латексна королева всієї Київської Русі!", "Маруф молодець...провокаційний образ...іскрометні промови! Як завжди всіх затьмарила своєю красою і харизмою", "посивіла щось", "вау які ніжки", "гуляй шалена імператриця", "жахливий перуку. Ви як бабуся Сосєдова", - пишуть люди.

Нагадаємо, пустунка MARUV показала справжню дикість в латексі: топ найсміливіших образів королеви епатажу.

Як повідомляла Politeka, оскандалившаяся MARUV здивувала змінами в зовнішності, фото вже в мережі.

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