Украинская певица MARUV не устает эпатировать публику

Как передает Politeka.net, артистка удивляет не только Украину, но и весь мир.



Анна Корсун (настоящее имя певицы) ворвалась в отечественный шоу-бизнес как гром среди ясного неба. Ее песни регулярно попадают во всевозможные как украинские, так и мировые чарты.



28-летняя певица покорила народ не только своим талантом, но и эпатажными образами.

Одним из самых ярких из них она продемонстрировала, когда она анонсировала новую песню "Мария". Тогда Анна появилась в кадре в любимом для себя красном латексе.





Не менее (а может и более) вызывающий образ Марув показала этим летом. Облачившись в прозрачную сеточку и кожаное белье она соблазнительно выгнулась на камеру.

А вот этот снимок является одним из самых просматриваемых в ее соцсетях. Более 65 тысяч человек оценили такой образ певицы лайком.





"Я думаю, что позволю тебе полюбить меня сегодня вечером", - сообщила она в подписи к фото.





Ранее мы сообщали, что Анна очаровала поклонников нежным образом в черной рубашке с кокетливо расстёгнутыми верхними пуговками.

Напомним, страстная MARUV поиграла с бездонным декольте, публика охнула

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья.



