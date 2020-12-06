Украинская певица MARUV не устает эпатировать публику
Как передает Politeka.net, артистка удивляет не только Украину, но и весь мир.
Анна Корсун (настоящее имя певицы) ворвалась в отечественный шоу-бизнес как гром среди ясного неба. Ее песни регулярно попадают во всевозможные как украинские, так и мировые чарты.
28-летняя певица покорила народ не только своим талантом, но и эпатажными образами.
Одним из самых ярких из них она продемонстрировала, когда она анонсировала новую песню "Мария". Тогда Анна появилась в кадре в любимом для себя красном латексе.
Не менее (а может и более) вызывающий образ Марув показала этим летом. Облачившись в прозрачную сеточку и кожаное белье она соблазнительно выгнулась на камеру.
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А вот этот снимок является одним из самых просматриваемых в ее соцсетях. Более 65 тысяч человек оценили такой образ певицы лайком.
"Я думаю, что позволю тебе полюбить меня сегодня вечером", - сообщила она в подписи к фото.
Ранее мы сообщали, что Анна очаровала поклонников нежным образом в черной рубашке с кокетливо расстёгнутыми верхними пуговками.
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Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья.