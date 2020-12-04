Певица Анна Корсун, известная как MARUV, взбудоражила "вкусными" кадрами

Как передает Politeka.net, 28-летняя артистка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в образе из своего нового клипа на песню "Мария".

Девушка с близкого ракурса "поиграла" сочным декольте: на одном из кадров Анна бесстыдно ухватилась рукой за пышный бюст, доведя публику до экстаза.

Яркий смоки-макияж и ожерелье в виде символов доллара дополнили роскошный лук артистки.

"Клип на танцевальную песню #Maria 2 миллиона просмотров 🥳🥳🥳 Спасибо ❤️", - счастливая звезда похвасталась своими успехами.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не жалея комплиментов в комментариях. Некоторые сравнили страстную MARUV с американской звездой бурлеска Дитой фон Тиз.

"Там должно уже быть 20 млн просмотров🔥🔥🔥. Это огненно"

"Один из лучших твоих треков, объективно"

"Ох... Дита🖤❤️"

"С огромным кайфом клип смотрела, глазной орга*м 😄 спасибо 😘"

"Очень чувственно🔥"

"Мамасита 🔥😉"

"Это ж не ты!!! 👏😁"

"Жгучая красавица 😍"

"Дита фон Тиз? 😍"

"Вчера посмотрел клип "maria" - это просто огненно🔥техника танца вышка, движения, синхрон и вообще круто всё и эротично и красиво!!!!👍"

Ранее мы сообщали, MARUV вогнала в краску телеведушего Ивана Урганта, став гостьей его шоу на телевидении.

Так, Ургант появился в эфире в излюбленном певицей образе - латексном костюме. Через какое-то время Иван пожаловался, что латекс может порваться, если он продолжит так сильно смеяться.

Тогда Анна неожиданно для себя вручила ему трусики, которые выудила откуда-то из декольте, со словами: "У меня есть для вас страховочка - трусики... У меня просто такое хобби - я даю всем по трусикам".

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео.

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья.