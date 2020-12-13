Известная украинская певица MARUV удивила своим видом в новом образе на российском канале

С недавних пор Анна Корсун, выступающая на сцене под псевдонимом MARUV, стала судьей шоу «Суперстар. Возвращение», которое транслируют на российском канале. С тех пор она регулярно привлекает к себе внимание непристойными нарядами, которые демонстрирует прямо в кресле жюри.

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась кадрами со съемок нового выпуска шоу. На них MARUV предстала в уже привычном для себя раскованном образе. Так, для появления на шоу она выбрала почти прозрачную блузку с черными рюшами, которые едва прикрывают ее грудь, максимально короткие черные шортики, больше напоминающие трусы, и черные колготы.

Однако, необычной деталью на этот раз стали волосы певицы, которые из черных превратились в серые. Судя по всему, звезда не стала краситься, и это просто парик, однако новый цвет волос кардинально изменил ее внешность.

На кадрах можно увидеть, как MARUV ведет себя весьма вызывающе, задирая ноги на стол жюри и всячески привлекая к себе внимание.

В комментариях бурно обсуждают ее новый образ.

«Бедняга, постоянно в одних трусах», «БДСМ-латексная королева всея Киевской Руси!», «Маруф молодец...провокационный образ...искрометные речи! Как всегда всех затмила своей красотой и харизмой», «поседела что-то», «вау какие ножки», «гуляй шальная императрица», «Ужасный парик. Вы как бабушка Соседова», - пишут люди.

Напомним, проказница MARUV показала настоящую дикость в латексе: топ самых смелых образов королевы эпатажа.

Как сообщала Politeka, оскандалившаяся MARUV удивила переменами во внешности, фото уже в сети.

Также Politeka писала, что пошлячка MARUV заговорила про «кисок», заставив звезду 90-х краснеть.