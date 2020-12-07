Украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, не сдержала эмоций после выступления звезды 90-х

Как передает Politeka.net, MARUV стала судьей шоу «Суперстар. Возвращение», которое транслируют на российском канале. Суть шоу состоит в том, что звезды, которые были очень популярными в 90-х, возвращаются на сцену, чтобы вновь громко заявить о себе. В каждом эфире они выполняют новое задание, а судьи оценивают, как хорошо они справились.

После выступления Влада Сташевского, чья песня была посвящена памяти Евгения Белоусова, певица решилась комментарий. Однако он оказался весьма пошлым и неуместным, учитывая, что песня была посвящена человеку, которого уже нет в живых.

«Скажу так, наконец-то я увидела этого хартбрейкера 90-х, по которому сохли все девчонки. От которого все киски были в зоне риска. Вот, правда. Песня, эмоции, все совпало. Номер потрясающий, все было красиво», - заявила певица в эфире шоу.

В комментариях мнения по поводу выступления Сташевского и заявлений Корсун разделились.

«Сташевский прекрасно выступил, затронул душу. Прекрасно», «Если бы не Сташевский, не смотрела бы. Еще раз хотелось окунуться в облако его тембра - узнаешь среди тысячи голосов!», «Коршуны, хватит клевать Соседова. Любят у нас искренних и ранимых людей поклевать! И уберите «поющие трусы» из жюри, противно смотреть на Марув», - пишут пользователи сети.

Напомним, что оскандалившаяся MARUV удивила переменами во внешности, фото уже в сети: «Похожа на Пугачеву…».

Как сообщала Politeka, полуголая MARUV опозорилась в компании Наташи Королевой и Соседова, фото: «невозможно смотреть…».

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