Українська співачка MARUV не втомлюється епатувати публіку

Як передає Politeka.net, артистка дивує не тільки Україну, а й весь світ.



Анна Корсун (справжнє ім'я співачки) увірвалася у вітчизняний шоу-бізнес як грім серед ясного неба. Її пісні регулярно потрапляють у всілякі як українські, так і світові чарти.



28-річна співачка підкорила народ не тільки своїм талантом, а й епатажними образами.

Одним з найяскравіших з них вона продемонструвала, коли вона анонсувала нову пісню "Марія". Тоді Анна з'явилася в кадрі в улюбленому для себе червоному латексі.





Не менше (а може і більше) зухвалий образ Марув показала цього літа. Одягнувшись в прозору сіточку і шкіряну білизну вона спокусливо вигнулася на камеру.

А ось цей знімок є одним з найбільш переглядаються в її соцмережах. Понад 65 тисяч людей оцінили такий образ співачки лайком.





"Я думаю, що дозволю тобі полюбити мене сьогодні ввечері", - повідомила вона у підписі до фото.



Раніше ми повідомляли, що Анна зачарувала шанувальників ніжним образом у чорній сорочці з кокетливо розстебнутими верхніми гудзиками.

Нагадаємо, пристрасна MARUV пограла з бездонним декольте, публіка охнула

Також Politeka повідомляла, що гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни.



