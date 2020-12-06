Скандальна українська співачка Анна Корсун, яка виступає під псевдонімом MARUV, потрапила в новий скандал через поїздку в Росію

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Хоп Хей лалалей", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що MARUV є суддею на скандальному пропагандистському телеканалі Росії «НТВ». Поруч з нею можна помітити Сергія Сосєдова, Віктора Довбиша і навіть Наталію Корольову.

"Ви прекрасні ! Але це шоу неможливо дивитися 🙈 одна фанера, все застаріле...", "ви вже на російському каналі?) Нещодавно на 1+1 в Україні!Стрибаєте то в Україну то в Росію", "ну і пики" « " по-моєму одна дівчина не туди прийшла! Або забула одягнутися", "ти вже можеш в трусах не ходити-все СР * ку бачили твою", - пишуть користувачі Мережі.

Як ми розповідали до цього, співачка MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, потрапила в скандал через появу на російському телебаченні

"Сьогодні буде як то так», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках MARUV зображена під час зйомок проекту на пропагандистському НТВ. Разом з нею там можна помітити й музичного критика Сергія Сосєдова з українського "Х-фактора".

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