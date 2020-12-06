Скандальная украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом MARUV, угодила в новый скандал из-за поездки в Россию

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Хоп хэй лалалэй», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что MARUV является судьей на скандальном пропагандистском телеканале России «НТВ». Рядом с ней можно заметить Сергея Соседова, Виктора Довбыша и даже Наталью Королеву.

«Вы прекрасны ! Но это шоу невозможно смотреть 🙈 одна фанера , все устаревшее...», «вы уже на российском канале?)Недавно на 1+1 в Украине!Прыгаете то в Украину то в Россию», «ну и рожи», «по-моему одна девушка не туда пришла! Или забыла одеться», «ты уже можешь в трусах не ходить – все ср*ку видели твою», - пишут пользователи сети.

Как мы рассказывали до этого, певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, угодила в скандал из-за появления на российском телевиденье

«Сегодня будет как то так», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках MARUV запечатлена во время съемок проекта на пропагандистском НТВ. Вместе с ней там можно заметить и музыкального критика Сергея Соседова из украинского «Х-фактора».

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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