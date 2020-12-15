Відома українська співачка MARUV показала себе в свіжому образі

На фото MARUV здалася в чорній спідниці і прозоріх блузі. Красуня спокусливо вигнулася, хвалячись бездоганними вигинами. Дівчина доповнила образ яскравим макіяжем, а руки підняла вгору, додаючи кадру особливої пікантності. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже знімок викинутий в сторіс Instagram, але так і хочеться додати:"справжня принцеса, ідеал".

Повідомлялося, що популярна українська співачка Анна Корсун, більш відома як MARUV, поділилася новими кадрами із зимової фотосесії.

На нових фото Анна позувала в чорній білизні і такого ж кольору мереживному тоненькому халатику. Брюнетка спокусливо прогнулася в спині і повернулася до камери напівбоком. Образ співачки цього разу завершували довгі чорні рукавички з тонкої сіточки і макіяж з акцентом на вишневі губи.

Ми писали, що українська співачка MARUV, яка нещодавно оскандалилася поїздкою до Росії, спокусила пікантними танцями біля ялинки.

Красуня доповнила образ панчохами з бантиками. Вона позувала біля ялинки, крутилася, показуючи самий сік.

"Співачка MARUV здивувала новорічним образом", - підписали відео автори аккаунта.

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А ще Politeka писала, що посивіла MARUV розійшлася не на жарт у непристойному вбранні, кадри свавілля

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