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Популярная украинская певица MARUV соблазнила поклонников, показавшись в одних чулках и боди

Как рассказывает Politeka, ролик был опубликован на странице звезды в TikTok.

«Новый год к нам мчится. Скоро все случится», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном ролике MARUV предстает в образе «новогоднего подарка», примеряв ярко красный боди и чулки. Дополняли образ красотки праздничная шляпа и перчатки.

«Снегурочка выросла», «самый крутой Санта», «о да! Вот это Снегурочка», «хм, интересный такой новый год получается», «это однозначно вау», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, украинская певица MARUV похвасталась безупречной фигурой, изогнувшись до неприличия в страстном танце

«Комплект от… 🔥🔥🔥 если хочешь такой же, то захоти в онлайн магазин в инсте и заказывай😉 Это ограниченный тираж, их всего 10 штук», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах MARUV соблазнительно танцует на камеру, демонстрируя свои безупречные формы в различных позах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, что пошлячка MARUV заговорила про «кисок», заставив звезду 90-х краснеть: «Противно смотреть».

Как сообщала Politeka, эпатажная MARUV в прозрачном корсете и чулках повыпендривалась с подружками под елкой: "Снимаем красоту!".

Также Politeka писала, что бесстыжая MARUV показала свою любовь в узеньком корсете: идеальный кадр.