"А вот и Аня-телочка!"

Певица Анна Корсун, известная как MARUV, взбудоражила пикантными предновогодними развлечениями

Как передает Politeka.net, 28-летняя звезда опубликовала в своих "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых предстала вместе с подружками в вызывающих нарядах и отнюдь не за хороводами у елки.

Так, бесстыжая MARUV, напевая "елочка, елочка" появилась перед камерой в красных прозрачных чулках с белыми бантиками, соблазнительном корсете, трусиках с высокой талией и шапке Санта Клауса. Кроме того, певица была в красном парике и на высоких каблуках.

Также в кадре появились ее подружки в подобных нарядах, но только черного цвета.

"Снимаем красоту! А вот и Аня-телочка! Елочка-елочка...", - пела Корсун, пританцовывая и бессовестно виляя своими женскими прелестями.

Девушки попозировали возле наряженной елки, изгибаясь и выпячивая свои пленительные округлости. И явно подняли настроение зрителям своими предновогодними шалостями.

Ранее мы сообщали, эпатажная MARUV свела с ума видом в корсете со "вкусным" декольте. Анна позировала крупным планом вместе со своим домашним питомцем: она держала на руках собаку породы французский бульдог.

Девушка в беретике с поднятой наверх вуалью вскинула подбородок и выпятила упругую "гордость", соблазняя нежными линиями.

Также мы писали, как Анна разгорячила публику страстными фото в черном обтягивающем платье. Девушка с близкого ракурса "поиграла" сочным декольте: на одном из кадров она бесстыдно ухватилась рукой за пышный бюст.

"Очень чувственно🔥"; "Мамасита 🔥😉"; "Это ж не ты!!! 👏😁"; "Жгучая красавица 😍"; "Дита фон Тиз? 😍", - отреагировала толпа.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео.

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья.