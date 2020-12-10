Скандальная украинская певица MARUV похвасталась безупречной фигурой, изогнувшись до неприличия в страстном танце

Как рассказывает Politeka, ролик был опубликован на странице звезды в TikTok.

«Комплект от… 🔥🔥🔥 если хочешь такой же, то захоти в онлайн магазин в инсте и заказывай😉 Это ограниченный тираж, их всего 10 штук», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах MARUV соблазнительно танцует на камеру, демонстрируя свои безупречные формы в различных позах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

@maruvofficial Комплект от maruv_wear 🔥🔥🔥 если хочешь такой же, то захоти в онлайн магазин в инсте и заказывай😉 Это ограниченый тираж, их всего 10 штук 🙌 ♬ оригинальный звук - ☔️💜

«Если хочешь, то можешь сделать круто! Вот можешь же, Анька!», «ух, огонь», «вау», «вот это бомба», - пишут они.

До этого сообщалось, что украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, показала, как выглядит дома

MARUV регулярно постит весьма пикантные снимки в экзотических наряда, не стыдясь демонстрировать свое тело в самых разнообразных позах. На этот же раз певица решила показать себя домашнюю. Хотя фото также оказалось не без изюминки.

«На домашнем», - коротко говорится в подписи.

Напомним, что пошлячка MARUV заговорила про «кисок», заставив звезду 90-х краснеть: «Противно смотреть».

Как сообщала Politeka, эпатажная MARUV в прозрачном корсете и чулках повыпендривалась с подружками под елкой: "Снимаем красоту!".

Также Politeka писала, что бесстыжая MARUV показала свою любовь в узеньком корсете: идеальный кадр.