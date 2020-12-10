Украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, показала, как выглядит дома

Как пишет Politeka.net, новым снимком артистка поделилась в Инстаграм.

MARUV регулярно постит весьма пикантные снимки в экзотических наряда, не стыдясь демонстрировать свое тело в самых разнообразных позах. На этот же раз певица решила показать себя домашнюю. Хотя фото также оказалось не без изюминки.

«На домашнем», - коротко подписала она опубликованное в «Сторис» фото.

MARUV позирует стоя перед зеркалом. Певица показала себя практически в полный рост. На ней надет халат персикового цвета с черной кружевной окантовкой. Певица отставила ногу вбок так, что полы халата распахнулись, и показалось кружевное белье.

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Похоже, что MARUV запечатлена без макияжа. Короткие волосы она собрала и повязала массивный черный бант.

Артистка сложила губы, как для поцелуя, и смотрит в телефон.

Ранее мы писали, что MARUV соблазнила пикантным танцем с подругой. Красотка потрусила пятой точкой, чем свела с ума своих поклонников.

Для акта соблазнения MARUV надела короткие шорты и обувь на высоких каблуках.

Напомним, что пошлячка MARUV заговорила про «кисок», заставив звезду 90-х краснеть: «Противно смотреть».

Как сообщала Politeka, эпатажная MARUV в прозрачном корсете и чулках повыпендривалась с подружками под елкой: "Снимаем красоту!".

Также Politeka писала, что бесстыжая MARUV показала свою любовь в узеньком корсете: идеальный кадр.