Украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, показала, как выглядит дома
Как пишет Politeka.net, новым снимком артистка поделилась в Инстаграм.
MARUV регулярно постит весьма пикантные снимки в экзотических наряда, не стыдясь демонстрировать свое тело в самых разнообразных позах. На этот же раз певица решила показать себя домашнюю. Хотя фото также оказалось не без изюминки.
«На домашнем», - коротко подписала она опубликованное в «Сторис» фото.
MARUV позирует стоя перед зеркалом. Певица показала себя практически в полный рост. На ней надет халат персикового цвета с черной кружевной окантовкой. Певица отставила ногу вбок так, что полы халата распахнулись, и показалось кружевное белье.
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Похоже, что MARUV запечатлена без макияжа. Короткие волосы она собрала и повязала массивный черный бант.
Артистка сложила губы, как для поцелуя, и смотрит в телефон.
Ранее мы писали, что MARUV соблазнила пикантным танцем с подругой. Красотка потрусила пятой точкой, чем свела с ума своих поклонников.
Для акта соблазнения MARUV надела короткие шорты и обувь на высоких каблуках.
Напомним, что пошлячка MARUV заговорила про «кисок», заставив звезду 90-х краснеть: «Противно смотреть».
Как сообщала Politeka, эпатажная MARUV в прозрачном корсете и чулках повыпендривалась с подружками под елкой: "Снимаем красоту!".
Также Politeka писала, что бесстыжая MARUV показала свою любовь в узеньком корсете: идеальный кадр.