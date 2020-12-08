Известная певица MARUV показала себя в новом жгучем образе

На фото MARUV показала себя в корсете и прозрачных перчатках. Образ красотка дополнила чокером на шее и шляпкой. В руках Анна Корсун, так зовут исполнительницу, держала французского бульдога по кличке Изольда Александровна. Собачка устроилась удобно в руке певицы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку любимицы знаменитости в социальных сетях.

"Настроение", - подписал администратор аккаунта снимок.

Фанаты поставили 9 лайков и не оставили комментарии под фото.

Сообщалось, что скандальная украинская певица MARUV соблазнила пикантным танцем с подругой.

Так, певица позирует вместе с подругой в «дырявом» наряде, демонстрируя безупречную фигуру во время танца. Ролик не был как-либо подписан, хотя ее поклонники были «без ума» от увиденного.

Мы писали, что популярная украинская певица Анна Корсун, более известная как MARUV, впечатлила поклонников обновленной внешностью.

«Как вам такой цвет волос? Или брюнеткой лучше?» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии MARUV позирует в темном наряде и со шляпой на голове. Из-за этого исполнительница Оля Полякова сравнила ее с Аллой Пугачевой.

Напомним, пошлячка MARUV заговорила про «кисок», заставив звезду 90-х краснеть

А еще Politeka писала, что полуголая MARUV опозорилась в компании Наташи Королевой и Соседова, фото

Также Politeka сообщала, что проказница MARUV показала настоящую дикость в латексе



