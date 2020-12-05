Популярная певица MARUV решила оторваться с мужем и потерпела неудачу

Как пишет Politeka.net, звезда вместе со своим возлюбленным Александром Корсуном отправилась потусить в клуб. Она опубликовала личные кадры на странице в соцсети "Инстаграм".

Анна (настоящее имя певицы) нарядилась в мешковатый черный топ с вызывающим декольте, прозрачные колготки и шорты, стилизованные под клетчатую юбку. Ее супруг выбрался погулять во всем черном: джинсах, рубашке, бейсболке и кожаной куртке с высоким воротником. На одном из видео в сторис исполнительница показала, как танцует с мужем, сидя за столиком в клубе.

Позже MARUV обратилась к своим поклонникам с необычной просьбой:

"Привет, мои пирожочки. Хочу с вами обсудить с вами такую ситуацию и попросить вас: пожалуйста, если вы узнали меня где-то в клубе или в рестике - не надо снимать исподтишка или подходить с вопросом: "А вы Марув?". Если вы узнали - просто поздоровайтесь, помахайте. Не поймите неправильно, мне очень приятно, что вы меня узнаете, но я - человек, мне тоже хочется отдохнуть, посидеть с друзьями и немножко личного пространства. Большая просьба, в следующий раз помахать, улыбнуться и дать нам спокойно набухаться и потанцевать".

Певица также пожаловалась, что у нее несколько дней подряд не получается как следует отдохнуть. Она предположила, что взрослеет и теряет тягу к молодежным развлечениям:

"Итак, итог дня... Наверное, вселенная не хочет, чтобы я была сегодня шальной императрицей. Ни вчера, ни сегодня, не знаю по поводу завтра, может, все получится. Который день хочу затусить жестко и все никак не получается. Может быть, MARUV уже не та".

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