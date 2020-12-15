Известная украинская певица MARUV показала себя в свежем образе

На фото MARUV показалась в черной юбке и прозрачной блузке. Красотка соблазнительно выгнулась, хвастаясь безупречными изгибами. Девушка дополнила образ ярким макияжем, а руки подняла вверх, добавляя кадру особой пикантности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь снимок выброшен в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Настоящая принцесса, идеал".

Сообщалось, что популярная украинская певица Анна Корсун, более известная как MARUV, поделилась новыми кадрами из зимней фотосессии.

На новых фото Анна позировала в черном белье и такого же цвета кружевном тоненьком халатике. Брюнетка соблазнительно прогнулась в спине и повернулась к камере полубоком. Образ певицы в этот раз завершали длинные черные перчатки из тонкой сеточки и макияж с акцентом на вишневые губы.

Мы писали, что украинская певица MARUV, которая недавно оскандалилась поездкой в Россию, соблазнила пикантными танцами возле елки.

Красотка дополнила образ чулками с бантиками. Она позировала возле елки, крутилась, показывая самый сок.

«Певица MARUV удивила новогодним образом», - подписали видео авторы аккаунта.

Напомним, эпатажная MARUV в леопарде засветила «сладкие» места, исполнив зажигательный танец

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