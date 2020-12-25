Певица Анна Корсун, известная как MARUV, виртуозно довела публику до экстаза

Как передает Politeka.net, 28-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в новом образе - таком же вызывающем, как и все ее предыдущие наряды, но с одной новой "изюминкой".

Так, горячая брюнетка покрасовалась перед камерой во всех ракурсах: в голубом прозрачном боди с синими вставками из более прочной ткани. Невооруженным глазом заметны все ее соблазнительные округлости и бугорки - однако, видимо, этот факт ничуть не смутил Анну.

Приятным довершением стали многочисленные кожаные ремешки, опоясавшие все ее тело и натянутые до предела. Эпатажный лук также дополнили колготки-"сеточка", ботфорты и высокие перчатки из латекса. Глаза красотка скрыла за темными солнезащитными очками.

"Если бы могла, то ходила бы в таком прикиде везде и всегда!", - подписала кадры певица.

Ранее мы сообщали, как MARUV рассмешила публику забаным роликом по поводу ее "диеты". Девушка наслаждалась лакомством, когда на экране появлялись всякие колкие фразы, к примеру: "Муж: детка, может хватит кушать булочки?"

В ответ на это певица ответла: "Не разбивай мне сердце".

Публика с жаром обсудила увиденное:

«Смотришь и радует лицо – нет накачанных губ, ресниц, бровей», «Блин жрать захотелось», «приятного аппетита», «Анна, кушай ни кого не слушай - тебе всё на пользу», «никого не слушай! Хочешь кушать – кушай», «мы все твои сладкие пирожочки мечтаем оказаться на месте этой булочки».

Напомним, что поседевшая MARUV разошлась не на шутку в непристойном наряде, кадры произвола: «бедняжка, постоянно в одних трусах».

Как сообщала Politeka, беспардонная MARUV соблазнительно изогнулась, примерив прозрачный наряд: "внимание!".

Также Politeka писала, что MARUV в прозрачных рюшах блеснула самым сокровенным, поза впечатляет:"Принцесса".