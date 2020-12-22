Популярная украинская певица MARUV обескуражила поклонников выходкой на камеру под звуки своей новой песни
Как рассказывает Politeka, кадры знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.
«Снимай видео в TikTok под мой трек "Maria" и ставь хэштег #несломленноесердце Лучшие видео выложу у себя в Инстаграмм», - говорится в сообщении.
На опубликованном ролике видно, что MARUV на камеру ест булочку, а снизу появляются различные пакостные надписи о том, что ей не стоит этого делать. В ответ на это певица отвечает: "Не разбивай мне сердце".
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«Смотришь и радует лицо – нет накачанных губ, ресниц, бровей», «Блин жрать захотелось», «приятного аппетита», «Анна, кушай ни кого не слушай - тебе всё на пользу», «никого не слушай! Хочешь кушать – кушай», «мы все твои сладкие пирожочки мечтаем оказаться на месте этой булочки», - пишут ее поклонники.
Как мы рассказывали до этого, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, соблазнила пикантным танцем со звездой Монатиком
«Drunk groove с Монатиком. А как выглядит ваш?» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах MARUV исполняет зажигательный танец с Монатиком, нарядившись в латексный наряд. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
Напомним, что поседевшая MARUV разошлась не на шутку в непристойном наряде, кадры произвола: «бедняжка, постоянно в одних трусах».
Как сообщала Politeka, беспардонная MARUV соблазнительно изогнулась, примерив прозрачный наряд: "внимание!".
Также Politeka писала, что MARUV в прозрачных рюшах блеснула самым сокровенным, поза впечатляет:"Принцесса".