Популярная украинская певица MARUV обескуражила поклонников выходкой на камеру под звуки своей новой песни

Как рассказывает Politeka, кадры знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Снимай видео в TikTok под мой трек "Maria" и ставь хэштег #несломленноесердце Лучшие видео выложу у себя в Инстаграмм», - говорится в сообщении.

На опубликованном ролике видно, что MARUV на камеру ест булочку, а снизу появляются различные пакостные надписи о том, что ей не стоит этого делать. В ответ на это певица отвечает: "Не разбивай мне сердце".

«Смотришь и радует лицо – нет накачанных губ, ресниц, бровей», «Блин жрать захотелось», «приятного аппетита», «Анна, кушай ни кого не слушай - тебе всё на пользу», «никого не слушай! Хочешь кушать – кушай», «мы все твои сладкие пирожочки мечтаем оказаться на месте этой булочки», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, соблазнила пикантным танцем со звездой Монатиком

«Drunk groove с Монатиком. А как выглядит ваш?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах MARUV исполняет зажигательный танец с Монатиком, нарядившись в латексный наряд. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, что поседевшая MARUV разошлась не на шутку в непристойном наряде, кадры произвола: «бедняжка, постоянно в одних трусах».

Как сообщала Politeka, беспардонная MARUV соблазнительно изогнулась, примерив прозрачный наряд: "внимание!".

Также Politeka писала, что MARUV в прозрачных рюшах блеснула самым сокровенным, поза впечатляет:"Принцесса".