Украинская певица Анна Корсун, более известная как MARUV, соблазнила пикантным танцем со звездой Монатиком

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице красотки в TikTok.

«Drunk groove с Монатиком. А как выглядит ваш?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах MARUV исполняет зажигательный танец с Монатиком, нарядившись в латексный наряд. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Рост не имеет значения. Две крутые звезды», «Богиня любви», «это просто улет», «ты почему такая высокая?», «круто, очень», «образ просто шик», «Красотка! Твой лучший наряд», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Анна Корсун (MARUV), строящая карьеру в России, поразила невероятным готическим образом

Так, в аккаунте MARUV появились фотографии, на которых она позирует в очень коротком черном платье с интересными рукавами и воротничком. При этом рукава и зона декольте на платье выполнены из сеточки.

Напомним, что поседевшая MARUV разошлась не на шутку в непристойном наряде, кадры произвола: «бедняжка, постоянно в одних трусах».

Как сообщала Politeka, беспардонная MARUV соблазнительно изогнулась, примерив прозрачный наряд: "внимание!".

Также Politeka писала, что MARUV в прозрачных рюшах блеснула самым сокровенным, поза впечатляет:"Принцесса".