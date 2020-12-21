Украинская певица Анна Корсун, более известная как MARUV, соблазнила пикантным танцем со звездой Монатиком

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице красотки в TikTok.

«Drunk groove с Монатиком. А как выглядит ваш?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах MARUV исполняет зажигательный танец с Монатиком, нарядившись в латексный наряд. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

@maruvofficial

Drunk groove с @monatik.official Как выглядет ваш? #drunkgroove #ритмолов

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♬ Drunk Groove - MARUV & BOOSIN

«Рост не имеет значения. Две крутые звезды», «Богиня любви», «это просто улет», «ты почему такая высокая?», «круто, очень», «образ просто шик», «Красотка! Твой лучший наряд», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Анна Корсун (MARUV), строящая карьеру в России, поразила невероятным готическим образом

Так, в аккаунте MARUV появились фотографии, на которых она позирует в очень коротком черном платье с интересными рукавами и воротничком. При этом рукава и зона декольте на платье выполнены из сеточки.

Напомним, что поседевшая MARUV разошлась не на шутку в непристойном наряде, кадры произвола: «бедняжка, постоянно в одних трусах».

Как сообщала Politeka, беспардонная MARUV соблазнительно изогнулась, примерив прозрачный наряд: "внимание!".

Также Politeka писала, что MARUV в прозрачных рюшах блеснула самым сокровенным, поза впечатляет:"Принцесса".