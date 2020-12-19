Известная украинская певица Анна Корсун (MARUV), строящая карьеру в России, поразила невероятным готическим образом

Как сообщает Politeka.net, соответствующие фото певица опубликовала у себя в Instagram.

Так, в аккаунте MARUV появились фотографии, на которых она позирует в очень коротком черном платье с интересными рукавами и воротничком. При этом рукава и зона декольте на платье выполнены из сеточки.

Певица отметила, что на ней платье от ее собственного бренда одежды.

В комментариях выразили восхищение как платьем, так и образом звезды в целом, а также похвалили ее аппетитные формы.

"Ну что за икона?", "Платье клевое, фигура клевая", "Шик", "Просто обожаю", "Класс, супер", "Просто шикарно! Огненная дива", - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что MARUV устроила новогоднюю фотосессию. Под елку певица решила положить себя. Артистка примерила пикантные наряды, позируя в новогодней атмосфере. Как известно, Корсун построила вокруг себя образ очень откровенной артистки, которая славится весьма экстравагантными образами. В ее гардеробе много кожаных вещей, она отдает предпочтение прозрачным нарядам и леопардовому принту.

Напомним, что поседевшая MARUV разошлась не на шутку в непристойном наряде, кадры произвола: «бедняжка, постоянно в одних трусах».

Как сообщала Politeka, беспардонная MARUV соблазнительно изогнулась, примерив прозрачный наряд: "внимание!".

Также Politeka писала, что MARUV в прозрачных рюшах блеснула самым сокровенным, поза впечатляет:"Принцесса".