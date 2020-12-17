Популярна українська співачка MARUV спокусила шанувальників, приміряючи прозорий наряд і показавши головну "гордість" з апетитного ракурсу

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Увага! У Maruv_wear новорічні знижки», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії MARUV позує в прозорому вбранні, спокусливо зігнувшись і застигнувши, заради ефектного кадру. При цьому шанувальників зірка позбавила від можливості що-небудь сказати, розмістивши фотографію в Stories.

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До цього ми писали, що українська співачка Анна Корсун, більш відома як MARUV, поділилася новими кадрами із зимової фотосесії.

Популярна зірка намагається привертати увагу до себе в Instagram за допомогою фото, на яких завжди позує в різних іміджах і з новими зачісками. Бо молода співачка не соромиться свого тіла, велика частина її нарядів складається з латексу, сіточки, Портупеї й безлічі вирізів в найнесподіваніших місцях.

На нових фото Анна позувала в чорній білизні й такого ж кольору мереживному тоненькому халатику. Брюнетка спокусливо прогнулася в спині й повернулася до камери напівбоком.

Нагадавши, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео

А ще Politeka писала, що MARUV в оксамитовому корсеті показала топ лучших поз для фотосесії

Також Politeka повідомляла, що гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни