Популярная украинская певица MARUV соблазнила поклонников, примеряя прозрачный наряд и показав главную «гордость» с аппетитного ракурса

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Внимание! В Maruv_wear новогодние скидосы», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии MARUV позирует в прозрачном наряде, соблазнительно изогнувшись и застыв, ради эффектного кадра. При этом поклонников звезда избавила от возможности что-либо сказать, разместив фотографию в Stories.

До этого мы писали, что украинская певица Анна Корсун, более известная как MARUV, поделилась новыми кадрами из зимней фотосессии.

Популярная звезда старается привлекать внимание к себе в Инстаграм при помощи фото, на которых всегда позирует в разных имиджах и с новыми прическами. Так как молодая певица не стесняется своего тела, большая часть ее нарядов состоит из латекса, сеточки, портупеи и множества вырезов в самых неожиданных местах.

На новых фото Анна позировала в черном белье и такого же цвета кружевном тоненьком халатике. Брюнетка соблазнительно прогнулась в спине и повернулась к камере полубоком.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии

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