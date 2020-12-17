Популярная украинская певица MARUV соблазнила поклонников, примеряя прозрачный наряд и показав главную «гордость» с аппетитного ракурса
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Внимание! В Maruv_wear новогодние скидосы», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованной фотографии MARUV позирует в прозрачном наряде, соблазнительно изогнувшись и застыв, ради эффектного кадра. При этом поклонников звезда избавила от возможности что-либо сказать, разместив фотографию в Stories.
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До этого мы писали, что украинская певица Анна Корсун, более известная как MARUV, поделилась новыми кадрами из зимней фотосессии.
Популярная звезда старается привлекать внимание к себе в Инстаграм при помощи фото, на которых всегда позирует в разных имиджах и с новыми прическами. Так как молодая певица не стесняется своего тела, большая часть ее нарядов состоит из латекса, сеточки, портупеи и множества вырезов в самых неожиданных местах.
На новых фото Анна позировала в черном белье и такого же цвета кружевном тоненьком халатике. Брюнетка соблазнительно прогнулась в спине и повернулась к камере полубоком.
Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео
А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии
Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья