Популярная украинская певица Анна Корсун, более известная как MARUV, поделилась новыми кадрами из зимней фотосессии

Популярная звезда старается привлекать внимание к себе в Инстаграм при помощи фото, на которых всегда позирует в разных имиджах и с новыми прическами. Так как молодая певица не стесняется своего тела, большая часть ее нарядов состоит из латекса, сеточки, портупеи и множества вырезов в самых неожиданных местах.

На новых фото Анна позировала в черном белье и такого же цвета кружевном тоненьком халатике. Брюнетка соблазнительно прогнулась в спине и повернулась к камере полубоком. Образ певицы в этот раз завершали длинные черные перчатки из тонкой сеточки и макияж с акцентом на вишневые губы.

«Скоро Рождество и Новый год 🥳.Я была хорошей девочкой и жду подарков от Санты. Как насчет вас?», - написала Анна.

Несколько готичный и мрачный образ пришелся фанатам по душе:

«Снегурочка, которую мы заслужили🔥; Вы само совершенство 👏; Серьёзная аппаратура 🔥🌹; Упакуйте мне её 🤭🔥; Эта фотосессия просто😍❤️; Очень красиво😍; Ух ты, горячая штучка 🖤😍💖🌿; Хороша Снегурочка 💥; Ух какая кошечка😋🥰😍; Эх, Марунька, нам ли жить в печали😘».

Также ранее Анна впечатлила поклонников обновленной внешностью.

«Как вам такой цвет волос? Или брюнеткой лучше?» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии MARUV позирует в темном наряде и со шляпой на голове. Из-за этого исполнительница Оля Полякова сравнила ее с Аллой Пугачевой.

«Похожа на Пугачеву в юности с таким цветом», «как говорит сама Марув: почти как Алла, только Анна)», «Алла Борисовна в молодости», «Пугачева в 20 лет», «Алла Борисовна вошла в чат», «Почему я вижу Пугачеву ????👀», - пишут ее поклонники.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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