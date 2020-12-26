Популярная украинская певица MARUV покорила поклонников неприличным видом в латексном костюме

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее страстное фото, на котором предстала в весьма соблазнительном виде. Певица надела латексный костюм синего цвета, в котором было очень много прозрачных вставок, включая зону бюста.

Стоит отметить, что MARUV даже пришлось прикрыть грудь звездочками, чтобы скрыть выпирающие прелести. Вульгарный костюм так сильно обтянул пышную красотку, что, казалось, ей сложно в нем дышать. Образ дополнил черный парик и солнцезащитные очки. Особой перчинки наряду добавили кожаные ремешки по всему телу.

За ночь фото певицы собрало почти 20 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Впрочем, нашлись и те, кто заподозрил артистку в беременности.

«Без цензуры лучше», «кто мечтает стать рабом госпожи Марув ставь лайк, не стесняйся», «Чего вы такие все злые?!! Не толстая, а в положении», «Просто, буду тебя поддерживать всегда, Горжусь Тобой. Спасибо, что есть такой Талант!», «Вот это деваха», «Когда одетой пела то "так себе", а когда в экиперовке "садо-мазо"- тогда- Талантище», - пишут пользователи сети.

Напомним, что изголодавшаяся MARUV обескуражила выходкой на камеру, украинцы оценили: «Не разбивай мне сердце!».

Как сообщала Politeka, MARUV с пикантным вырезом на бюсте показала настоящую страсть, видео: «Господи, ну это…».

Также Politeka писала, что сорвиголова MARUV в прозрачном боди с ремешками заставила мужчин понервничать: "Если бы могла...".