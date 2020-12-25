Співачка Анна Корсун, відома як MARUV, віртуозно довела публіку до екстазу

Як передає Politeka.net, 28-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала в новому образі - такому ж зухвалому, як і всі її попередні вбрання, але з однією новою "родзинкою".

Так, гаряча брюнетка покрасувалася перед камерою у всіх ракурсах: в блакитному прозорому боді з синіми вставками з більш міцної тканини. Неозброєним оком помітні всі її спокусливі округлості та пагорбки - однак, мабуть, цей факт нітрохи не збентежив Анну.

Приємним довершенням стали численні шкіряні ремінці, що оперізували все її тіло та були натягнуті до межі. Епатажний лук також доповнили колготки-"сіточка", ботфорти та високі рукавички з латексу. Очі красуня приховала за темними сонцезахисними окулярами.

"Якби могла, то ходила б в такому прикиді скрізь і завжди!", - підписала кадри співачка.

Раніше ми повідомляли, як MARUV розсмішила публіку забаним роликом з приводу її "дієти". Дівчина насолоджувалася ласощами, коли на екрані з'являлися всякі колючі фрази, наприклад: "чоловік: крихітко, може досить їсти булочки?"

У відповідь на це співачка відповіла: "Не розбивай мені серце".

Публіка з жаром обговорила побачене:

"Дивишся і радує обличчя - немає накачаних губ, вій, брів", "блін жерти захотілося", "смачного", "Анна, їж ні кого не слухай - тобі все на користь", "нікого не слухай! Хочеш їсти - їж", "ми всі твої солодкі пиріжечки мріємо опинитися на місці цієї булочки".

Нагадаємо, що посивіла MARUV розійшлася не на жарт в непристойному вбранні, кадри свавілля: «бідолаха, постійно в одних трусах».

Як повідомляла Politeka, безпардонна MARUV спокусливо зігнулася, примірявши прозорий наряд: "увага!".

Також Politeka писала, що MARUV в прозорих рюшах блиснула найпотаємнішим, поза вражає:"Принцеса".