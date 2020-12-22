Популярна українська співачка MARUV збентежила шанувальників витівкою на камеру під звуки своєї нової пісні

Як розповідає Politeka, кадри знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Знімай відео в TikTok під мій трек" Maria» і став хештег #несломленноесердце кращі відео викладу у себе в Інстаграмм", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому ролику видно, що MARUV на камеру їсть булочку, а знизу з'являються різні капосні написи про те, що їй не варто цього робити. У відповідь на це співачка відповідає: "Не розбивай мені серце!".

"Дивишся і радує обличчя-немає накачаних губ, вій» брів", "блін жерти захотілося", "смачного«,» Анна, їж ні кого не слухай - тобі все на користь«," нікого не слухай! Хочеш їсти-їж", " ми всі твої солодкі пірожочкі мріємо опинитися на місці цієї булочки», - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, співачка Анна Корсун, більш відома як MARUV, спокусила пікантним танцем із зіркою Монатіком

"Drunk groove з Монатіком. А як виглядає ваш?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах MARUV виконує запальний танець з Монатіком, вбравшись в латексний наряд. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

Нагадаємо, що посивіла MARUV розійшлася не на жарт в непристойному вбранні, кадри свавілля: «бідолаха, постійно в одних трусах».

Як повідомляла Politeka, безпардонна MARUV спокусливо зігнулася, примірявши прозорий наряд: "увага!".

Також Politeka писала, що MARUV в прозорих рюшах блиснула найпотаємнішим, поза вражає:"Принцеса".