Відома українська співачка Анна Корсун (MARUV), яка будує кар'єру в Росії, убила наповал занадто відвертим вбранням

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото в пікантному костюмчику. Співачка вирішила вбратися в своєму стилі. Вона одягла чорні колготки і прозору водолазку. Зверху зірка одягла леопардове боді. Образ доповнили черевики на екстремальному каблуці. Перука з коротким волоссям додала перчинки образу артистки.

MARUV без сорому продемонструвала свою пружну п'яту точку, випнувши її вперед. На другому фото вона показала себе спереду.

У коментарях красуні залишили масу теплих слів. Шанувальники захоплювалися її формами і дикою жіночою енергією.

"Очей не відірвати від такої краси", "Уля-ля) яка кішка", "красуня", "блін комплект просто вогонь!", "Ти дуже спокуслива і красива Марувка", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що MARUV влаштувала новорічну фотосесію. Під ялинку співачка вирішила покласти себе. Артистка приміряла пікантні вбрання, позуючи в новорічній атмосфері. Як відомо, Корсун побудувала навколо себе образ дуже відвертої артистки, яка славиться вельми екстравагантними образами. В її гардеробі багато шкіряних речей, вона віддає перевагу прозорим нарядам і леопардовому принту.

Нагадаємо, що посивіла MARUV розійшлася не на жарт в непристойному вбранні, кадри свавілля: «бідолаха, постійно в одних трусах».

Як повідомляла Politeka, безпардонна MARUV спокусливо зігнулася, примірявши прозорий наряд: "увага!".

Також Politeka писала, що MARUV в прозорих рюшах блиснула найпотаємнішим, поза вражає:"Принцеса".