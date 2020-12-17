Відома українська співачка Анна Корсун (MARUV), яка будує кар'єру в Росії, убила наповал занадто відвертим вбранням
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото в пікантному костюмчику. Співачка вирішила вбратися в своєму стилі. Вона одягла чорні колготки і прозору водолазку. Зверху зірка одягла леопардове боді. Образ доповнили черевики на екстремальному каблуці. Перука з коротким волоссям додала перчинки образу артистки.
MARUV без сорому продемонструвала свою пружну п'яту точку, випнувши її вперед. На другому фото вона показала себе спереду.
У коментарях красуні залишили масу теплих слів. Шанувальники захоплювалися її формами і дикою жіночою енергією.
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"Очей не відірвати від такої краси", "Уля-ля) яка кішка", "красуня", "блін комплект просто вогонь!", "Ти дуже спокуслива і красива Марувка", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що MARUV влаштувала новорічну фотосесію. Під ялинку співачка вирішила покласти себе. Артистка приміряла пікантні вбрання, позуючи в новорічній атмосфері. Як відомо, Корсун побудувала навколо себе образ дуже відвертої артистки, яка славиться вельми екстравагантними образами. В її гардеробі багато шкіряних речей, вона віддає перевагу прозорим нарядам і леопардовому принту.
Нагадаємо, що посивіла MARUV розійшлася не на жарт в непристойному вбранні, кадри свавілля: «бідолаха, постійно в одних трусах».
Як повідомляла Politeka, безпардонна MARUV спокусливо зігнулася, примірявши прозорий наряд: "увага!".
Також Politeka писала, що MARUV в прозорих рюшах блиснула найпотаємнішим, поза вражає:"Принцеса".