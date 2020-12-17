Известная украинская певица Анна Корсун (MARUV), которая строит карьеру в России, сразила наповал слишком откровенным нарядом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото в пикантном костюмчике. Певица решила нарядиться в своем стиле. Она надела черные колготки и прозрачную водолазку. Сверху звезда надела леопардовое боди. Образ дополнили ботинки на экстремальном каблуке. Парик с короткими волосами добавил перчинки образу артистки.

MARUV без стеснения продемонстрировала свою упругую пятую точку, выпятив ее вперед. На втором фото она показала себя спереди.

В комментариях красотке оставили массу теплых слов. Поклонники восхищались ее формами и дикой женской энергией.

«Глаз не оторвать от такой красоты», «Уля-ля) какая кошка», «Красотка», «Блин комплект просто огонь!», «Ты очень соблазнительна и красива Марувка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что MARUV устроила новогоднюю фотосессию. Под елочку певица решила положить себя. Артистка примеряла пикантные наряды, позируя в новогодней атмосфере. Как известно, Корсун построила вокруг себя образ очень откровенной артистки, которая славиться весьма экстравагантными образами. В ее гардеробе много кожаных вещей, она отдает предпочтение прозрачным нарядам и леопардовому принту.

Напомним, что поседевшая MARUV разошлась не на шутку в непристойном наряде, кадры беспредела: «Бедняга, постоянно в одних трусах».

Как сообщала Politeka, беспардонная MARUV соблазнительно изогнулась, примеряв прозрачный наряд: «Внимание!».

Также Politeka писала, что MARUV в прозрачных рюшах блеснула самым сокровенным, поза впечатляет: "Принцесса".