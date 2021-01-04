Известная украинская исполнительница MARUV ошарашила фанатов игрищами, которые устроила с подругой в бассейне

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице красотки в TikTok.

"Тверк контент. Отдыхаем хорошо", - коротко подписаны кадры.

Уточним, что на ролике MARUV позирует в мокром купальнике, тряся аппетитными "дарами природы". В этот момент ее шлепает подруга, улыбаясь и хихикая при этом на камеру.

"Вау, аппетитные", "прекрасного отдыха", "девчулям хорошо и без мужиков", "ух, озорная", "это просто какая-то бомба", "не разбивай мне сердце. Прекрасного вам отдыха, шоу и настроения", - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, известная певица Анна Корсун (MARUV) показала себя в тотальном образе

На фото Анна позирует в прозрачном наряде, который только в отдельных местах не просвечивался. Красотка развернулась спиной и задрала одну ножку, хвастаясь упругими ягодицами. На других кадрах Корсун показала себя еще в нескольких соблазнительных позах, делая снимки максимально соблазнительными.

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