На улице и не узнаешь

Популярная украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом MARUV, показала, как выглядит в обычной жизни

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала свежие фото и видео. Певица вышла на прогулку со своей собакой Изольдой. MARUV сфотографировалась в лифте, засветив свой повседневный лук.

Стоит отметить, что стиль не имел ничего общего с теми нарядами, которые певица привыкла носить на сцене. Анна была одета в лосины, розовую толстовку и кроссовки. Сверху она накинула объемную дутую куртку. Образ дополнили шапочка и сумка на поясе. Лицо артистка прикрыла солнцезащитными очками. На фото Корсун выглядит абсолютно другим человеком. Без привычных корсетов и латексных нарядов ее было бы трудно узнать на улице.

Кроме фото MARUV опубликовала видео, на котором показала, как выгуливает собачку. Погода явно впечатлила артистку.

«Боже, какая офигенная погодка. Солнышко. Вы просто зацените. Это не зима, а весна. Да, Изольда?», - обратилась певица к своей собаке.

Ранее мы писали, что MARUV поделилась соблазнительным кадром из новой фотосессии. Красотка позировала в черном белье и кружевном тоненьком халатике. Певица прогнулась в спине, что сделало кадр особенно горячим.

Напомним, что проказница MARUV показала настоящую дикость в латексе: топ самых смелых образов королевы эпатажа.

Как сообщала Politeka, эпатажная MARUV едва влезла в латексный костюм, заставив говорить о себе: «В положении…».

Также Politeka писала, что бесстыжая MARUV в леопарде выпятила главную гордость, заставив мужчин краснеть: «Уля-ля».