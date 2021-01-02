Популярная украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом MARUV, показала, как выглядит в обычной жизни
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала свежие фото и видео. Певица вышла на прогулку со своей собакой Изольдой. MARUV сфотографировалась в лифте, засветив свой повседневный лук.
Стоит отметить, что стиль не имел ничего общего с теми нарядами, которые певица привыкла носить на сцене. Анна была одета в лосины, розовую толстовку и кроссовки. Сверху она накинула объемную дутую куртку. Образ дополнили шапочка и сумка на поясе. Лицо артистка прикрыла солнцезащитными очками. На фото Корсун выглядит абсолютно другим человеком. Без привычных корсетов и латексных нарядов ее было бы трудно узнать на улице.
Кроме фото MARUV опубликовала видео, на котором показала, как выгуливает собачку. Погода явно впечатлила артистку.
73-летняя Ротару дала жару во время застолья, появились кадры: «Спасибо, что живы!»
Ушел из жизни легендарный актер, сыгравший "Человека-амфибию": им восхищались миллионы, детали
Морозы до -20 и погодные аномалии несутся на Украину, новый прогноз: "Самой холодной датой станет..."
71-летняя Пугачева на каблуках и в розовом мини тряхнула стариной с подружками: "Второго шанса не будет"
Одесситка в откровенной одежде устроила грязные танцы возле елки на Думской, видео: "Я хочу..."
«Боже, какая офигенная погодка. Солнышко. Вы просто зацените. Это не зима, а весна. Да, Изольда?», - обратилась певица к своей собаке.
Ранее мы писали, что MARUV поделилась соблазнительным кадром из новой фотосессии. Красотка позировала в черном белье и кружевном тоненьком халатике. Певица прогнулась в спине, что сделало кадр особенно горячим.
Напомним, что проказница MARUV показала настоящую дикость в латексе: топ самых смелых образов королевы эпатажа.
Как сообщала Politeka, эпатажная MARUV едва влезла в латексный костюм, заставив говорить о себе: «В положении…».
Также Politeka писала, что бесстыжая MARUV в леопарде выпятила главную гордость, заставив мужчин краснеть: «Уля-ля».