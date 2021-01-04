Известная певица Анна Корсун (MARUV) показала себя в тотальном образе

На фото Анна позирует в прозрачном наряде, который только в отдельных местах не просвечивался. Красотка развернулась спиной и задрала одну ножку, хвастаясь упругими ягодицами. На других кадрах Корсун показала себя еще в нескольких соблазнительных позах, делая снимки максимально соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Тотальный образ", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Просто улетная бомба", "Аня, твои луки просто огонь", "Королева", "Ну всё: как дальше сидеть и работать после таких фото - непонятно", "Ограбление века - все сердечки теперь точно твои", "А будут ли розовые футболки ?", "Красиво, изящно. Фигура супер!", "Кто на что учился", "Подкиньте кто-нибудь ей уже деньжат на одежду. В трусах девушка все время ходит...", "Мощная телочка".

Сообщалось, что популярная украинская певица MARUV обескуражила фанатов, исполнив вместо привычных "грязных" танцев элегантный вальс.

Уточним, что на опубликованных кадрах MARUV исполняет зажигательный вальс со знойным красавчиком. Поклонники были без ума от виденного, удивившись скрытому таланту кумира.

Напомним, MARUV молит украинцев о помощи, на кону жизнь

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