Популярная украинская певица MARUV покорила фанатов, исполнив зажигательный танец с подругами

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице звезды в Instagram.

«Новогодний лайв», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах MARUV позирует в прозрачном наряде с портупеями в цвет, исполняя элегантную песню. После этого красотка пускается в пляс со своей группой подтанцовски, шлепая подруг по интересным местам. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников, о чем говорит происходящее в комментариях.

«Красотка», «с Наступающим вас, Аня», «Жду когда вы уже будете голыми выступать, зачем эта одежда?», «они не только танцуют, они еще и поют! С Наступающим», «это просто высший пилотаж», - пишут они.

До этого сообщалось, что певица Анна Корсун, известная как MARUV, порадовала поклонников пикантной фотосессией

Анна позировала возле новогодней елочки в красном корсете, большая часть которого выполнена из прозрачной ткани, трусиках с высокой талией, чулках с бантиками и длинных перчатках. Голову красотки украсила традиционная шапка Санта Клауса.

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