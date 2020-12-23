Популярная украинская певица MARUV покорила поклонников жаркой выходкой, примеряв кружевной наряд
Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.
«Счастливого Рождества и Нового года», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах можно заметить, что MARUV в кружевном полупрозрачном наряде из кружева сидит на коленке у красавчика-мужчины. В этот момент ее подтанцовка эффектно изгибается, демонстрируя аппетитные формы.
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«как можно быть такой красивой? Вызывайте полицию и арестуйте её, за использование красоты в особо крупных размерах...», «Не устану пересматривать», «На чем она сидит, явно не на коленке», «ух, Снегурочка что надо», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что украинская певица Анна Корсун (MARUV), строящая карьеру в России, поразила невероятным готическим образом.
Так, в аккаунте MARUV появились фотографии, на которых она позирует в очень коротком черном платье с интересными рукавами и воротничком. При этом рукава и зона декольте на платье выполнены из сеточки.
Напомним, что поседевшая MARUV разошлась не на шутку в непристойном наряде, кадры произвола: «бедняжка, постоянно в одних трусах».
Как сообщала Politeka, беспардонная MARUV соблазнительно изогнулась, примерив прозрачный наряд: "внимание!".
Также Politeka писала, что MARUV в прозрачных рюшах блеснула самым сокровенным, поза впечатляет:"Принцесса".